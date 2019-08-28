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Посольство РФ в США заявило, что сенатор Мерфи не обращался за визой

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Американский сенатор-демократ от штата Коннектикута Крис Мерфи не обращался в посольство РФ в США для получения въездной визы, говорится в сообщении российского диппредставительства в твиттере.

Ранее посольство России опубликовало аналогичное заявление по поводу другого американского сенатора - Рона Джонсона - также заявившего об отказе в получении российской визы.

"Все, что мы ранее сказали о заявлении сенатора Рона Джонса может быть полностью применено к словам сенатора Криса Мерфи. Если бы американские законодатели выступали за развитие равноправного межпарламентского диалога с Россией, они бы уже давно приняли своих российских коллег на Капитолийском холме", - отмечается в сообщении.

Российское диппредставительство также отреагировало на слова Мерфи о том, что отказ в выдаче ему визы говорит о стремлении властей РФ к самоизоляции. Так, к твиту прикреплена карта, на которой отмечены страны, входящие в Межпарламентский союз. Поскольку конгресс США не является членом организации, территория Соединенных Штатов на карте обозначена серым цветом.

"Что касается ерунды о том, что "Россия изолирует себя", озвученной по какой-то причине сенатором Мерфи, то наиболее красноречивый ответ можно обнаружить на карте, обозначающей страны-члены Межпарламентского союза - старейшего форума законодателей, в который на данный момент входят представители 179 стран", - говорится в комментарии к изображению.

США РФ

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