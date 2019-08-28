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Премьер Литвы заболел раком

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис 28 августа сообщил, что у него обнаружена лимфома - гематологический рак лимфатической системы первой стадии. Но он надеется выздороветь после циклов лечения в сентябре и октябре, добавил глава правительства.

"Она (лимфома - ИФ) не распространилась, проводится лечение, то есть химиотерапия. Первый цикл я начал вчера, сегодня чувствую себя прекрасно", - сказал премьер журналистам в правительстве.

Сквернялис рассказал, что болезнь диагностировали после проверки здоровья в мае 2019 года, после президентских выборов, в которых премьер участвовал как кандидат от правящей партии Союз крестьян и зеленых Литвы. "К сожалению, только во время хирургической операции стало возможным установить диагноз", - сказал премьер.

Президент Литвы Гитанас Науседа предоставил Сквернялису возможность при необходимости отсутствовать на работе до 4 октября. Премьера в этот период будет замещать министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Сквернялис заверил, что болезнь пока не сказалась на его трудоспособности. Он также сообщил, что ежегодно лимфома выявляется у нескольких тысяч жителей Литвы и призвал людей регулярно проверять состояние здоровья даже при хорошем самочувствии.

Ранее в августе литовский премьер написал в своем фейсбуке, что перенес операцию, однако не рассказал, с чем она была связана.

49-летний Сквернялис занимает пост главы правительства Литвы с декабря 2016 года.

Саулюс Сквернялис Литва

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