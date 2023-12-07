Президент Литвы Науседа намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Литовский президент Гитанас Науседа объявилг, что будет баллотироваться на новый срок на выборах в 2024 году.

"Я настроен и готов продолжить начатую работу. Я приму участие в выборах президента Литовской Республики в мае 2024 года и надеюсь, что народ Литвы предоставит мне прочный мандат доверия, как это было в 2019 году", - заявил он на пресс-конференции.

Науседа был избран президентом в 2019 году, победив во втором туре нынешнего премьер-министра Ингриду Шимоните.

По данным агентства BNS, действующий 59-летний глава государства в опросах общественного мнения является фаворитом в том, чтобы возглавить страну второй раз подряд.

Его главными соперниками считаются консерватор Шимоните и адвокат Игнас Вегеле. Они заявили о своих планах участвовать в выборах чуть раньше. Всего о своем участии в выборах заявили более 10 человек.

Президентские выборы в Литве пройдут в мае.