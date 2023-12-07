Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Президент Литвы Науседа намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Литовский президент Гитанас Науседа объявилг, что будет баллотироваться на новый срок на выборах в 2024 году.

"Я настроен и готов продолжить начатую работу. Я приму участие в выборах президента Литовской Республики в мае 2024 года и надеюсь, что народ Литвы предоставит мне прочный мандат доверия, как это было в 2019 году", - заявил он на пресс-конференции.

Науседа был избран президентом в 2019 году, победив во втором туре нынешнего премьер-министра Ингриду Шимоните.

По данным агентства BNS, действующий 59-летний глава государства в опросах общественного мнения является фаворитом в том, чтобы возглавить страну второй раз подряд.

Его главными соперниками считаются консерватор Шимоните и адвокат Игнас Вегеле. Они заявили о своих планах участвовать в выборах чуть раньше. Всего о своем участии в выборах заявили более 10 человек.

Президентские выборы в Литве пройдут в мае.

Гитанас Науседа Литва Ингрида Шимоните Игнас Вегеле
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Премьер Литвы заболел раком

Новости

Институт цвета Pantone назвал цвет 2024 года

Институт цвета Pantone назвал цвет 2024 года

Совет Федерации ратифицировал реструктуризацию части госдолга Белоруссии

Великобритания ввела санкции в отношении двух россиян по обвинению в кибератаках

Премьер Японии из-за скандала уйдет с поста главы фракции в правящей партии

Премьер Японии из-за скандала уйдет с поста главы фракции в правящей партии

Алмазная отрасль Индии не будет продлевать эмбарго на импорт сырья

Алмазная отрасль Индии не будет продлевать эмбарго на импорт сырья

На Сейшелах после взрыва на складе со взрывчаткой объявлено ЧП

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });