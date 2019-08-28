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По делу о нападении на журналистов телеканала "112 Украина" задержали 30 человек

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Украинская полиция открыла уголовное производство по факту нападения на съемочную группу телеканала "112 Украина" в Харьковской области. Возбуждены дела по ст.171 (препятствование законной деятельности журналиста), ст.293 (групповое нарушение общественного порядка), ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) и ст.347 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

По предварительной информации ведомства, в результате конфликта пострадал один человек. Сотрудники правоохранительных органов доставили в территориальные отделы полиции 30 предполагаемых участников конфликта. В задержании подозреваемых также участвовал спецназ.

Ранее 28 августа в эфире "112 Украина" сотрудник телеканала Олег Решетняк сообщил, что на его съемочную группу произошло нападение, когда они снимали материал о незаконной вырубке столетних дубов в Харьковской области, пресечь которую требовал президент Владимир Зеленский. По словам журналиста, агрессивно настроенные люди заблокировали автомобиль, спустили колеса машины, а также угрожали самому Решетняку и операторам.

Решетняк рассказал, что он со съемочной группой вышел из машины, чтобы разрешить конфликт. Внутри остался водитель автомобиля, неизвестные лица едва не перевернули транспортное средство с человеком внутри, отметил журналист. По словам Решетняка, он с операторами смог помешать этому.

Журналист телеканал также заявил, что нападавшие требовали отдать им карточку с отснятым материалом. По словам Решетняка, обе стороны конфликта вызвали полицию. Позднее телеканал сообщил, что Решетняка избили. Ему вызвали скорую помощь.

Харьковская область Нацполиция Украина Олег Решетняк

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