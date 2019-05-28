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В Ставрополе завели дело на пенсионера, напавшего с ножом на редакцию местной газеты

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В связи с нападением на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе завели уголовное дело о покушении на убийство, сообщили во вторник в пресс-службе Следственного комитета.

В РоссииНапавший на редакцию газеты в Ставрополе требовал опубликовать статью о СталинеНапавший на редакцию газеты в Ставрополе требовал опубликовать статью о СталинеЧитать подробнее

Пожилого мужчину, накануне напавшего на журналистов с ножом, допросили и взяли с него показания на месте ЧП. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.

По данным СК, в начале мая 72-летний мужчина принес в редакцию "Родины" свою статью о Сталине и просил опубликовать ее. Получив отказ, мужчина решил убить главного редактора и его подчиненных. В понедельник, 27 мая, он пронес в редакцию нож, спрятав его в стопке газет, и сумел ранить им главного редактора - Николая Бондаренко - и еще трех сотрудников издания.

Бондаренко пришлось зашивать щеку; медики говорят, что его жизнь вне опасности.

Пенсионера задержали сотрудники редакции; по словам депутата думы Ставрополья Виктора Лозового, нападавший - психически больной человек.

Ставрополь Родина

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