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Во Франции нейтрализовали хакерскую сеть, заразившую около миллиона компьютеров

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Французская полиция раскрыла хакерскую сеть, заразившую вирусом более 850 тысяч компьютеров по всему миру. Инфицированные устройства контролировались с помощью пиратского сервера, расположенного поблизости от Парижа, сообщает BBC News.

Французские правоохранительные органы с помощью ФБР США смогли отследить и разыскать сервер. Однако злоумышленники, стоящие за его созданием, все еще находятся на свободе.

Подразделению французской полиции по борьбе с цифровыми преступлениями C3N весной 2019 года стало известно о существовании сервера, который заразил вредоносной программой под названием Retadup сотни тысяч компьютеров по всему миру, в более чем 100 странах. В основном эти государства располагались в Центральной и Южной Америке.

Вирус распространялся через электронную почту или через инфицированные флэшки. С его помощью хакеры получали удаленный доступ к компьютерам без ведома их владельцев. Зараженные компьютеры злоумышленники использовали для майнинга, то есть создания криптовалюты Monero, а также для других операций, для хищения персональной информации о пациентах израильских клиник.

По предварительным данным, злоумышленники начали свою преступную деятельность в 2016 году. С тех пор им удалось заработать несколько миллионов евро на противозаконных операциях.

"Люди могут не осознавать этого, но 850 тысяч зараженных компьютеров - это внушительная мощь, которой хватит, чтобы обрушить все гражданские сайты на планете", - заявил руководитель C3N Жан-Доминик Нолле. По его словам, даже хорошо защищенные веб-порталы могли не устоять перед атакой такой сети.

Париж Франция ФБР Retadup

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