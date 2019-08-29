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Сенатор Гиллибранд отказалась от борьбы за пост президента США

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Сенатор-демократ Кирстен Гиллибранд объявила в среду, что она выбывает из президентской гонки.

"Я знаю, что это не тот результат, которого мы хотели. Мы хотели выиграть эту гонку", – сказала Гиллибранд в видео, опубликованном в ее твиттере. "Но важно знать, когда это не ваше время, и знать, как вы можете лучше всего служить своей общине и стране. Я считаю, что я могу лучше всего служить, помогая объединить нас, чтобы победить Дональда Трампа в 2020 году", – заявила она.

Гиллибранд поблагодарила своих сторонников за поддержку и призвала победить Дональда Трампа и отвоевать Сенат.

Кирстен Гиллибранд США

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