Сенатор-демократ Гиллибранд заявила о намерении баллотироваться в президенты США

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Сенатор от Демократической партии США Кирстен Гиллибранд сообщила, что намерена выставить свою кандидатуру на выборах президента США в 2020 году.

"Я собираюсь баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов", - сказала сенатор от Нью-Йорка в интервью телеканалу CBS.

Она отметила, что в случае избрания главой государства намерена бороться за совершенствование системы здравоохранения, государственного школьного образования, а также против "коррупции и жадности" Вашингтона. "Я знаю, что у меня есть сострадание, достаточно мужества и бесстрашия, чтобы этого добиться", - добавила она.

Очередные президентские выборы в США пройдут в ноябре 2020 года.