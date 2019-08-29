Под завалами на западе Украины нашли еще одно тело погибшего

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Под завалами обрушившегося минувшей ночью подъезда четырехэтажного 4-подъездного жилого дома в городе Дрогобыч Львовской области обнаружили тело еще одного погибшего, сообщили в Госслужбе Украины по ЧС.

По состоянию на 01:00 четверга под завалами обнаружены тела трех погибших. ГСЧС спасла из-под завалов семь человек, из них пять детей. Всех жителей поврежденного дома эвакуировали, им оказывают психологическую помощь и решают вопрос об их временном расселении.

Спасатели непрерывно ведут поисково-спасательные работы в ручном режиме и с применением средств малой механизации и инженерной техники. Организована работа двух оперативных участков с обеих сторон завала. Работы продолжатся, пока не обнаружат всех пропавших.

28 августа в 2:46 в районном центре Дрогобыч обвалился подъезд четырехэтажного жилого дома, в результате которого погибли трое человек и семь госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Первоначально в ГСЧС называли вероятной причиной обвала взрыв природного газа. В свою очередь, в "Львовгазе" заявили, что обрушение дома в Дрогобыче не связанно с природным газом, подчеркнув при этом, что "никаких взрывов не было, природный газ не мог быть причиной обвала".

Позже прокуратура Львовской области открыла уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Дрогобычского городского совета.