Восемь человек погибли при обрушении подъезда дома в Львовской области

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Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тела восьми погибших под завалами обрушившегося ночью подъезда четырехэтажного жилого дома в городе Дрогобыч (Львовская область), сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по ЧС.

По последней информации, людей под обломками здания больше нет. Поисково-спасательные работы завершены, но разбор завалов еще продолжается.

В ночь на 28 августа в райцентре Дрогобыч обрушился подъезд четырехэтажного жилого дома. Пятеро детей и двое взрослых были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Первоначально в ГСЧС назвали вероятной причиной обвала взрыв природного газа, но в компании "Львовгаз" с этим категорически не согласились. Дом, в котором произошло происшествие, полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

Областная прокуратура уже открыла уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением сотрудниками горсовета.