Подъезд жилого дома рухнул при взрыве газа подо Львовом

Два человека погибли, семеро госпитализированы

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Взрыв газа произошел в жилом доме города Дрогобыч во Львовской области Украины.

В результате происшествия два человека погибли, семеро госпитализированы, из них четыре ребенка, говорится в сообщении на сайте Госслужбы Украины по ЧС.

Взрыв газа случился в ночь на среду в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме. В результате взрыва рухнул подъезд с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.