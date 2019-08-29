Экс-глава украинского Минздрава вышла на свободу после внесения залога

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Экс-министр здравоохранения Украины времен правления Виктора Януковича Раиса Богатырева вышла на свободу после внесения залога народным депутатом от "Оппозиционного блока" Вадимом Новинским.

В прокуратуре Киева сообщили, что подозреваемая освобождена из-под стражи после внесения залога в размере 6 млн грн (15,8 млн рублей).

28 августа Печерский районный суд Киева заключил Богатыреву под стражу с альтернативой залога в 6 млн грн.

Бывшего министра передали сотрудникам Нацполиции в киевском аэропорту "Жуляны" по ее возвращении в страну. На Украине ее подозревают в расхищении госсредств в особо крупных размерах.

В сентябре 2016 года Генпрокуратура Украины попросила у Печерского райсуда разрешение провести досудебное расследование (заочное производство) в отношении экс-министра. По их данным, подозреваемая умышленно уклонялась от следствия и суда.

Кроме того, в 2015 году украинская Генпрокуратура попросила иностранные ведомства помочь в получении доказательств преступлений Богатыревой. Эти запросы все еще исполняются.