Источник в Москве заявил, что обмен пленными начнется после оформления всех документов

В СБУ также сказали, что переговоры еще продолжаются и обмен не начался

Фото: Reuters

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Москва и Киев еще не начали обмен удерживаемыми лицами, он начнется через некоторое время, когда будут оформлены необходимые документы, сказал "Интерфаксу" информированный источник в Москве.

Он добавил, что сообщения в телеграм-каналах о начале обмена и о том, что колонна с заключенными движется в подмосковный аэропорт "Остафьево", не соответствуют действительности.

"Сложные" переговоры об обмене еще продолжаются, написала в фейсбуке пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская. "Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго", - добавила она, обращаясь к журналистам и призвала их не публиковать непроверенную информацию.

Затем офис президента Украины также сообщил, что процесс подготовки к обмену продолжается, а информация о его завершении не соответствует действительности. Чиновники отметили, что не в первый раз наблюдают "информационный хаос", связанный со ссылками на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники", и призвали осознавать последствия дезинформации. "Когда взаимный процесс освобождения удерживаемых лиц завершится, офис президента сообщит об этом по официальным каналам", - говорится в заявлении.

Ранее утром 30 августа новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка написал в фейсбуке, что обмен пленными начался и что "моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой". Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что самолет с освобожденными украинцами должен приземлиться в Киеве в пять утра.