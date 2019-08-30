Кремль пообещал пригласить Зеленского на 75-летие Победы в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Reuters

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президенту Украины Владимиру Зеленскому будет направлено приглашение принять участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, участие в праздновании подтвердили лидеры 17 государств, в том числе Франции, Кубы, Индии, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии Сербии. Чиновник отметил, что положительный ответ на приглашение дали многие страны СНГ.



Президенту США Дональду Трампу приглашение отправили, но пока оно остается без ответа, добавил Ушаков.

В середине августа он же говорил, что на эти мероприятия пригласили в том числе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и лидера КНДР Ким Чен Ына.



На 70-летие Победы 9 мая 2015 года в Москву приехали лидеры стран СНГ, Индии и Китая. Большинство руководителей западных стран от участия в празднике отказались. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прилетела в Россию только 10 мая и провела переговоры с Владимиром Путиным, а также приняла участие в траурных мероприятиях в память о погибших в войне.