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Белоруссия разработала альтернативы импорту российской нефти

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Белорусский концерн "Белнефтехим" проработал альтернативные схемы импорта нефти, единственным поставщиком которой для республики в настоящее время является Россия. Как заявил председатель концерна Андрей Рыбаков в интервью агентству БелТА, Минск постоянно изучает "различные варианты диверсификации поставок нефти, проводит мониторинг возможных нефтяных рынков".

"Были поставки пробных партий различных сортов иностранной нефти в ОАО "Мозырский НПЗ" и ОАО "Нафтан". Мы отработали оптимальные логистические маршруты доставки, возможности достижения долгосрочных договоренностей с потенциальными поставщиками. И сейчас четко знаем, что мы можем решить этот вопрос", - подчеркнул глава "Белнефтехима".

Между тем, он констатировал, что в 2019 году белорусские НПЗ рассчитывают на ранее запланированный объем импорта нефти из РФ - 18 млн тонн.

Рыбаков также заявил, что в долгосрочной перспективе цены на автотопливо в Белоруссии будут формироваться на рыночных принципах. Вместе с тем он подчеркнул, что "движение к этому моменту должно быть поэтапным с оценкой влияния на экономику в целом".

Руководство Белоруссии периодически заявляет о необходимости диверсификации импорта нефти, в особенности на фоне реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. В результате завершения маневра Белоруссия с 2025 года будет покупать нефть в РФ по мировым ценам. Профильные структуры в республике также неоднократно сообщают о переговорах с альтернативными России поставщиками.

В качестве возможных вариантов назывались поставки нефти из Казахстана, Азербайджана, Саудовской Аравии, Нигерии и других стран.

В настоящее время единственным поставщиком нефти в страну остается Россия, годовой объем поставок для переработки составляет 18 млн тонн.

В соответствии с межправительственными договоренностями от апреля 2017 года, Белоруссия де-юре может импортировать из РФ 24 млн тонн нефти в год. При этом де-факто Минск может ввозить 18 млн тонн нефти (по 4,5 млн тонн ежеквартально) для переработки. Стороны договорились, что экспортные пошлины на остальные 6 млн тонн будут направляться в белорусский бюджет. В Минске называют эту схему "перетаможкой".

Белнефтехим Белоруссия Андрей Рыбаков

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