Южная Осетия сочла провокацией строительство Грузией блокпоста на границе

Цхинвал призывает международные структуры вмешаться

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Незаинтересованность Грузии в конструктивном диалоге и отсутствие должной реакции со стороны международного сообщества, в том числе Евросоюза и ОБСЕ, чреваты рецидивом и повторением событий августа 2008 года, заявляет посольство частично признанной Республики Южная Осетия в РФ.

Диппредставительство направило в адрес всех аккредитованных в России дипломатических миссий, а также в секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии пресс-релиз в связи с действиями Грузии, "нацеленными на эскалацию напряженности".

"Грубо нарушив государственную границу Республики в районе села Уиста Знаурского района, силовые структуры Грузии начали проводить работы по инженерному и фортификационному оборудованию сооружения для расположения так называемого поста грузинской полиции, что привело градус напряженности до крайне опасного уровня", - говорится в сообщении посольства, распространенном в пятницу вечером.

Посольство отмечает, что для стабилизации ситуации по инициативе Южной Осетии 29 и 30 августа были созваны встречи в рамках контактной группы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) с участием представителей сторон, а также мониторинговой миссии Евросоюза и ОБСЕ.

"Югоосетинская сторона выразила решительный протест провокационным действиям Грузии и на основе фактических картографических и иных материалов показала провокационный характер действий официального Тбилиси", - заявляет посольство.

Действия Грузии на границе с Южной Осетией там охарактеризовали как "необдуманные и крайне опасные". По мнению югоосетинской стороны, они являются "следствием контрпродуктивной позиции грузинской стороны, отказывающейся от обязательств по неприменению силы в отношении Южной Осетии и Абхазии".

Южная Осетия также заявила о приверженности мирным методам урегулирования отношений с Грузией и призвала международные структуры обратить "самое серьезное внимание" на действия Грузии. При этом в сообщении отмечается, что Цхинвал "оставляет за собой право защиту от агрессора своей территории и граждан".

29 августа была сорвана встреча представителей Цхинвала и Тбилиси в рамках МПРИ. Руководитель делегации Южной Осетии Егор Кочиев сообщил, что югоосетинская сторона потребовала от Грузии до 6:00 30 августа убрать пост полиции на границе в окрестностях Уисты, в противном случае Цхинвал предпримет "законные действия для защиты граждан".

В Тбилиси заявили, что в ходе обсуждения вопроса строительства грузинского полицейского блокпоста возле села Чорчана на границе югоосетинские представители выдвинули ультиматум и покинули встречу. В ответ на заявление Цхинвала представители грузинской стороны возразили, что территория, где установлен блокпост, находится под контролем властей Грузии и требования Южной Осетии не имеют оснований