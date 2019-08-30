Техническая встреча по блокпосту Грузии у границы с Южной Осетией прошла безрезультатно

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Представителям Южной Осетии и Грузии не удалось достичь "полного взаимопонимания" в связи со строительством грузинского полицейского блокпоста у границы. Проблема обсуждалась на технической встрече с участием представителей ОБСЕ и ЕС, рассказал полпред югоосетинского президента Мурат Джиоев.

Вопрос обсуждался на технической встрече в формате Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) в селе Цнелис, рядом с которым строится блокпост. Переговоры продолжались три часа в пятницу и проходили в закрытом режиме.

Жители села собрались в его центре и вместе ждали результатов переговоров.

В минувший четверг представители Цхинвала прервали очередную встречу в рамках МПРИ. Руководитель делегации Южной Осетии Егор Кочиев заявил, что югоосетинская сторона потребовала от Грузии до 6:00 пятницы убрать пост полиции на границе в окрестностях населенного пункта Уиста (Цнелис), в противном случае югоосетинской стороной будут предприняты "законные действия для защиты граждан".

В Тбилиси заявили, что в ходе обсуждения вопроса строительства грузинского полицейского блокпоста возле села Чорчана на границе югоосетинские представители выдвинули ультиматум и покинули встречу. В ответ на ультиматум Цхинвала представители грузинской стороны заявили, что территория, где установлен блокпост, находится под контролем властей Грузии и требования Южной Осетии не имеют оснований.

В пятницу замглавы МВД Грузии Владимир Борцвадзе заявил журналистам, что ситуация в районе села Чорчана находится под контролем. По его словам, на месте находятся сотрудники Миссии наблюдателей ЕС и ведется работа в направлении "конструктивного решения всех спорных вопросов без каких-либо эксцессов и обострения".