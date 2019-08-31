Поиск

Власти Флориды призвали жителей запастись недельной провизией из-за урагана

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Губернатор штата Флорида Рон Десантис призвал жителей подготовить недельный запас еды, воды и лекарств из-за приближения к США урагана "Дориан", рекомендация была опубликована на его сайте.

Также губернатор попросил жителей быть готовыми к возможной эвакуации.

"Время на подготовку сокращается с каждым часом, к тому же мы до сих пор точно не знаем, где именно он обрушится на берег. У каждого должно быть еды, воды и лекарств на семь дней в рамках подготовки к этому шторму. Кроме того, все жители должны быть готовы к эвакуации, если это потребуется", - говорится в сообщении Десантиса.

Во Флориде из-за приближения урагана объявлен режим ЧП.

Ранее стало известно, что надвигающийся на США ураган "Дориан" усилился до четвертой из пяти возможных категорий.

По последним данным, скорость ветра достигает 130 миль в час (209 км/ч). Ожидается, что в выходные ураган достигнет Багамских островов, а в понедельник "Дориан" обрушится на Флориду.

США Флорида Рон Десантис

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 31 августа

В США умер создатель "Черного плаща" и "Смурфиков" Гордон Брэссак

Google заплатит штраф в $200 млн за нарушения конфиденциальности детей YouTube

Надвигающийся на США ураган "Дориан" усилился до четвертой категории

Надвигающийся на США ураган "Дориан" усилился до четвертой категории

Минюст США объявил о санкциях против Adrian Darya 1 и его капитана

Минюст США объявил о санкциях против Adrian Darya 1 и его капитана

Суд над организаторами терактов 11 сентября назначен на 2021 год

Украинский пограничник погиб в результате взрыва в Харьковской области

Хакеры взломали твиттер-аккаунт основателя соцсети Джека Дорси

Робот FEDOR пожаловался в твиттере на угрозы космонавта с молотком

В Гаване за счет РФ отреставрировали купол Капитолия

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');