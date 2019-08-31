Власти Флориды призвали жителей запастись недельной провизией из-за урагана

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Губернатор штата Флорида Рон Десантис призвал жителей подготовить недельный запас еды, воды и лекарств из-за приближения к США урагана "Дориан", рекомендация была опубликована на его сайте.

Также губернатор попросил жителей быть готовыми к возможной эвакуации.

"Время на подготовку сокращается с каждым часом, к тому же мы до сих пор точно не знаем, где именно он обрушится на берег. У каждого должно быть еды, воды и лекарств на семь дней в рамках подготовки к этому шторму. Кроме того, все жители должны быть готовы к эвакуации, если это потребуется", - говорится в сообщении Десантиса.

Во Флориде из-за приближения урагана объявлен режим ЧП.

Ранее стало известно, что надвигающийся на США ураган "Дориан" усилился до четвертой из пяти возможных категорий.

По последним данным, скорость ветра достигает 130 миль в час (209 км/ч). Ожидается, что в выходные ураган достигнет Багамских островов, а в понедельник "Дориан" обрушится на Флориду.