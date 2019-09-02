В Северной Каролине ввели режим ЧС из-за угрозы урагана "Дориан"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор штата Северная Каролина Рэй Купер объявил режим ЧС на территории всего региона, говорится в заявлении, опубликованном на сайте губернатора.

"Губернатор Купер объявил режим чрезвычайной ситуации во всех 100 округах. Это позволяет мобилизовать государственные ресурсы, а также дает возможность государственным и местным органам власти обращаться за федеральной помощью", - говорится в заявлении.

Режим ЧС уже введен в штате Флорида. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что урагану "Дориан" уже присвоена максимальная пятая категория по шкале Саффира-Симпсона.