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Трамп заявил, что ураган "Дориан" может стать мощнейшим из случавшихся ранее

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал жителей штатов: Флорида, Южная и Северная Каролина, Джорджия и Алабама, - проявить бдительность перед ударом урагана "Дориан".

"В дополнение к Флориде - Южная Каролина, Северная Каролина, Джорджия и Алабама, вероятно, пострадают сильнее, чем предполагается", - написал он в твиттере.

"Выглядит (этот ураган - ИФ) как мощнейший из случавшихся когда-либо ураганов. Уже пятая категория (по шкале Саффира-Симпсона - ИФ). Будьте осторожны все! Благославит вас всех Господь!" - добавил Трамп.

Ранее национальный ураганный центр США присвоил урагану "Дориан" пятую, мощнейшую категорию, по шкале Саффира-Симпсона, определив, таким образом, степень возможных разрушений от него как катастрофическую.

В настоящее время ураган движется к Багамским островам. Ожидается, что поздним вечером в понедельник и во вторник на следующей неделе он приблизится к побережью американской Флориды.

Накануне губернатор штата Флорида Рон Десантис призвал жителей подготовить недельный запас еды, воды и лекарств из-за приближения урагана к США.

США Дориан Дональд Трамп

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