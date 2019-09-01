Трамп заявил, что ураган "Дориан" может стать мощнейшим из случавшихся ранее

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал жителей штатов: Флорида, Южная и Северная Каролина, Джорджия и Алабама, - проявить бдительность перед ударом урагана "Дориан".

"В дополнение к Флориде - Южная Каролина, Северная Каролина, Джорджия и Алабама, вероятно, пострадают сильнее, чем предполагается", - написал он в твиттере.

"Выглядит (этот ураган - ИФ) как мощнейший из случавшихся когда-либо ураганов. Уже пятая категория (по шкале Саффира-Симпсона - ИФ). Будьте осторожны все! Благославит вас всех Господь!" - добавил Трамп.

In addition to Florida - South Carolina, North Carolina, Georgia, and Alabama, will most likely be hit (much) harder than anticipated. Looking like one of the largest hurricanes ever. Already category 5. BE CAREFUL! GOD BLESS EVERYONE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 сентября 2019 г.

Ранее национальный ураганный центр США присвоил урагану "Дориан" пятую, мощнейшую категорию, по шкале Саффира-Симпсона, определив, таким образом, степень возможных разрушений от него как катастрофическую.

В настоящее время ураган движется к Багамским островам. Ожидается, что поздним вечером в понедельник и во вторник на следующей неделе он приблизится к побережью американской Флориды.

Накануне губернатор штата Флорида Рон Десантис призвал жителей подготовить недельный запас еды, воды и лекарств из-за приближения урагана к США.