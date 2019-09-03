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WP узнала о готовящейся конгрессменами новой проверке Трампа

WP узнала о готовящейся конгрессменами новой проверке Трампа
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США намерен провести масштабное расследование по вопросу о тайных выплатах президентом Дональдом Трампом денег женщинам, с которыми у него ранее были отношения, в обмен на молчание, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

В частности, уже в октябре комитет планирует заслушать показания людей, причастных к выплатам в 2016 году звезде порнофильмов Сторми Дэниелс и экс-модели Playboy Карен Макдугал.

Ранее в связи с этим делом бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн был приговорен к трем годам тюрьмы. Его обвинили в организации выплаты отступных в размере $280 тыс. Дэниелс и Макдугал, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Трампом, в обмен на их молчание перед выборами. При этом прокуроры заявили, что указанные выплаты производились в координации c Трампом и по его указанию.

В ходе судебного заседания Коэн заявлял судье, что Трамп вынудил его пойти "по пути тьмы" и что его слабостью была его слепая преданность нынешнему президенту США. Трамп утверждал, что никогда не призывал Коэна к каким-либо противоправным действиям.

Нынешний адвокат президента Джей Секулов также заявил изданию, что "президент не был вовлечен в нарушения" в ходе избирательной кампании.

Дональд Трамп Конгресс США Сторми Дэниелс Карен Макдугал

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