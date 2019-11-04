Суд в США разрешил передачу налоговых деклараций Трампа прокуратуре

Обвинение требует эти документы в связи с делом о выплатах порнозвезде Сторми Дэниелс и экс-модели Playboy Карен Макдугал

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Апелляционный суд второго округа США в Нью-Йорке постановил, что налоговые декларации президента Дональда Трампа могут быть переданы прокуратуре штата Нью-Йорк, сообщает Associated Press.

Таким образом, апелляционный суд подтвердил решение суда нижестоящей инстанции.

Адвокаты Трампа уже пообещали, что обжалуют это решение в Верховном суде США. На это у защиты президента есть десять дней.

В постановлении суда отмечается, что судьи лишь разрешили государственному обвинителю требовать налоговые декларации Трампа, пока он еще занимает должность президента США. Вопрос о президентской неприкосновенности от предъявления обвинений и судебного преследования не рассматривался, как и вопрос о том, можно ли требовать от президента США предоставить документы в рамках уголовного разбирательства.

Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс требовал от американского подразделения французской фирмы Mazars, занимавшейся финансовой документацией президента США, предоставить данные о налоговых выплатах Трампа и его компании Trump Organization с 2011 года. Обвинитель обосновал это требование необходимостью установить роль Трампа в деле о выплатах в 2016 году порнозвезде Сторми Дэниелс и экс-модели Playboy Карен Макдугал. Обе утверждали, что у них была интимная связь с Трампом и что экс-адвокат президента США Майкл Коэн заплатил им за молчание об этом перед выборами.

По этому делу Коэн был приговорен к трем годам тюрьмы. Его обвинили в организации выплаты отступных в размере $280 тысяч Дэниелс и Макдугал. При этом прокуроры заявили, что указанные выплаты производились в координации c Трампом и по его указанию.

Коэн утверждал, что это Трамп вынудил его пойти "по пути тьмы". Президент США заявлял, что никогда не призывал Коэна к каким-либо противоправным действиям.