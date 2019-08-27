Шредер предложил Медведеву установить независимый контроль качества нефти из РФ

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, возглавляющий совет директоров "Роснефти", считает необходимым разрешить независимым инспекторам контролировать качество российской нефти, чтобы "восстановить имидж" после инцидента с "Дружбой". Данное предложение он высказал в письме премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, о содержании которого газете "Ведомости" рассказали шесть источников.

"Доверие к качеству российской нефти было подорвано", - пишет Шредер. Чтобы исправить ситуацию, он предлагает позволить независимым инспекторам ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов "Транснефти".

Кроме того, он предлагает ужесточить нормативы по содержанию хлорорганических соединений в нефти - не более 1 ppm (миллионные доли) вместо 6 ppm.

Издание уточняет, что предложения, изложенные в письме Шредера, были сформулированы на прошлой неделе на совете директоров "Роснефти". По словам двух источников газеты, в настоящее время Минэнерго готовит оценку этих предложений.

Как отмечается, представитель "Роснефти" отказался прокомментировать служебную переписку. При этом он выразил мнение, что "внедрение подобного инструмента" - независимой оценки качества российской нефти - "критически важно".

Ранее "Транснефть", которая контролирует российский участок нефтепровода "Дружба", высказала свои предложения по улучшения контроля за качеством нефти. Так, глава монополии Николай Токарев 19 августа просил Медведева передать компании оперативный контроль над сторонними пунктами сдачи и приема нефти в ее систему.

Представитель "Транснефти" также отказался комментировать письмо, пишут "Ведомости". Он отметил, что компания уже привлекает независимых сюрвейеров, но повсеместное их распространение может привести к появлению недобросовестных инспекторов и злоупотреблениям, считает собеседник газеты.

Инцидент с нефтью в "Дружбе"

18 апреля на Мозырском НПЗ в Белоруссии обнаружили превышение уровеня содержания органических хлоридов в нефти, поступившей из РФ по нефтепроводу "Дружба".

Как выяснилось, они попали в нефтепровод с пункта приема нефти в Самарской области. Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами.

Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. С 9 июня восстановлена транспортировка нефти по всем направлениям поставки по нефтепроводу "Дружба". Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать "Транснефть".