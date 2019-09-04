В Минэнерго пообещали урегулировать спор "Роснефти" и "Транснефти"

Компании спорят о способах контролировать качество нефти, поступающей в трубопроводы

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Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Министерство энергетики урегулирует в рабочем порядке спор "Роснефти" и "Транснефти" о контроле за качеством нефти, которая поступает в трубопроводы. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак.

Он заверил, что министерство работает со всеми компаниями.

В апреле в Белоруссии обнаружили, что в трубопроводе "Транснефти" "Дружба" на территории страны появилась некондиционная нефть, с повышенным содержанием едких соединений хлора, способных испортить оборудование. Из-за этого были приостановлены поставки российской нефти европейским потребителям. "Транснефть" заявила, что что загрязнение было намеренным и что оно произошло через узел в Самарской области. Позднее компания предложила передать ей контроль за пунктами сдачи нефти в систему трубопроводов.

"Роснефть" заявила, что понесла убытки из-за форс-мажора, была вынуждена сократить добычу, а глава компании Игорь Сечин заявил, что инцидент нанес ущерб всей нефтяной промышленности России и испортил ее репутацию как экспортера.

В сентябре бывший канцлер Германии, действующий председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву предложил, чтобы независимые инспекторы (сюрвейеры) ежедневно проверяли качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов "Транснефти".

"Транснефть" в ответ предложила заложить затраты на услуги сюрвейеров в тариф на прокачку нефти, чтобы их работу оплачивали нефтяные компании. Этот комментарий "Роснефть" посчитала "публичным шельмованием" и потребовала, чтобы нефтетранспортная компания извинилась перед Шредером.