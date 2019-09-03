Ким Чен Ын пока не ответил на приглашение Москвы на парад Победы

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Россия пока не получила от лидера КНДР Ким Чен Ына ответ на приглашение посетить парад Победы 9 мая 2020 года, сообщил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

В середине августа стало известно, что на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году приглашены премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также лидер КНДР Ким Чен Ын. Позже в Кремле сообщили, что планируют пригласить и президента Украины Владимира Зеленского.