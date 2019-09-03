Россия выступит гарантом соглашения между США и талибами

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Россия и ряд других стран выступят гарантом возможного соглашения между США и движением "Талибан" (террористическая группировка, запрещена в РФ - ИФ). Об этом заявил "Интерфаксу" во вторник, 3 сентября, спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

При этом он отметил, что "соглашения пока еще нет". "Официально это еще никем не подтверждено, нет даты подписания", - подчеркнул Кабулов.

Ранее замглавы МИД РФ Игорь Моргулов сообщил журналистам, что "по настоянию обеих сторон" Россия может "в том или ином качестве" поучаствовать в подписании соглашения между США и талибами. "Нужно сначала понять, когда будет договоренность, и в чем будет ее суть состоять", - добавил замминистра.

В августе президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить соглашение по урегулированию афганского конфликта, если это в принципе будет возможно. Он также сообщил, что провел "очень хорошую встречу" с представителями "Талибана".

Позднее в том же месяце американский лидер говорил, что намерен оставить в Афганистане 8,6 тыс. американских военнослужащих в случае достижения мирного соглашения с талибами. В настоящее время в Афганистане служат около 14 тыс. военных США.

Представители США и движения "Талибан" периодически контактируют, чтобы попытаться согласовать условия прекращения боевых действий в Афганистане.