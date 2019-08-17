Поиск

Трамп объявил о готовности заключить "сделку" по Афганистану

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что будет готов заключить соглашение по урегулированию афганского конфликта, если это в принципе будет возможно.

"Только что мы завершили очень хорошую встречу по Афганистану. Мы, равно как и многие с противоположной стороны (талибы - ИФ, движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России), стремимся к сделке, если это будет возможно", - написал он в твиттере.

В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео пояснил в этой же соцсети, что во встрече помимо него и Трампа приняли участие советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, глава ЦРУ Джина Хаспел, глава Пентагона Марк Эспер, председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.

Представители США и движения "Талибан" (запрещено в РФ) периодически контактируют, чтобы попытаться согласовать условия прекращения боевых действий в Афганистане.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.

Афганистан Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Пять человек погибли из-за удара молнии на Кубе

Пять человек погибли из-за удара молнии на Кубе

Правительство и оппозиция Венесуэлы возобновят переговоры в Норвегии

Журналистка CNN заявила об угрозах в свой адрес из-за расследования в ЦАР

Что произошло за день: пятница, 16 августа

Индийская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Кашмире

Индийская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Кашмире

Пираты похитили восемь из 12 членов экипажа судна, захваченного вблизи Камеруна

Пираты похитили восемь из 12 членов экипажа судна, захваченного вблизи Камеруна

В Кремле обратили внимание на перевод Дельпаля под домашний арест перед поездкой Путина во Францию

Данию удивила идея Трампа купить Гренландию

Данию удивила идея Трампа купить Гренландию

Военные показали первые испытания тяжелого ударного беспилотника "Охотник"

Суд оставил под арестом экс-президента Киргизии Атамбаева

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');