США оставят 8,6 тыс. военных в Афганистане в случае соглашения с талибами

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что намерен оставить в Афганистане 8,6 тыс. американских военнослужащих в случае достижения мирного соглашения с запрещенным в РФ движением "Талибан". Об этом американский лидер сказал в интервью радиостанции Fox News Radio.

Трамп предупредил, что если после этого с территории Афганистана будут проводиться атаки против США, то американская армия вернется в эту страну "так, как никогда прежде".

В настоящее время в Афганистане служат около 14 тыс. военных США.

17 августа Трамп сообщил, что будет готов заключить соглашение по урегулированию афганского конфликта. Он рассказал, что вместе с госсекретарем США Майком Помпео провел "очень хорошую встречу" с представителями "Талибана".

Представители США и движения "Талибан" периодически контактируют, чтобы попытаться согласовать условия прекращения боевых действий в Афганистане.