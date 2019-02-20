Экономика

Samsung представила смартфон с гибким складным экраном

Также компания показала "юбилейные" флагманы S10 и S10 Plus

Samsung представила смартфон с гибким складным экраном
Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Южнокорейская компания Samsung показала на презентации в Сан-Франциско смартфон с гибким дисплеем и новые флагманы в юбилейный, десятый год серии Galaxy S.

Galaxy Fold в сложенном виде напоминает обычный смартфон, однако его можно развернуть, превратив в планшет.

Изгиб находится прямо посередине экрана: в планшетном режиме он обладает диагональю 7,3 дюйма с разрешением 1536 на 2152 пикселя, в режиме смартфона — 4,6 дюймов и разрешением 840 на 1960 пикселей. В обеих половинах корпуса находится по батарее, которые определяются как один источник питания емкостью 4000 мА*ч.

Смартфон оснащен шестью камерами. Три находятся на задней панели, одна - на передней и две — на гранях.

Устройство поступит в продажу 26 апреля. Смартфон будет стоить от $1980.

Основным отличием флагманских моделей Galaxy S10 и S10 Plus стала селфи-камера (у старшей модели — двойная), встроенная в дисплей. Смартфоны получили обновленные экраны Infinity O-display (6,1 дюйма у S10 и 6,4 дюйма у S10 Plus) — дисплей с самым точным уровнем цветопередачи среди мобильных устройств.

Под экраном смартфонов встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. В компании утверждают, что это самый быстрый и надежный сканер среди мобильных устройств.

В обеих моделях находятся одинаковые системы тройных основных камер: пользователь на лету может переключаться между широким, сверхшироким и телеобъективным кадрами одним нажатием кнопки, пишет The Verge. Новый сверхширокий объектив (два других уже встречались на предыдущей модели Galaxy) может делать кадры с углом обзора 123 градуса.

S10 и S10 Plus работают на процессорах Snapdragon 855 и Exynos. Смартфоны обладают от 8 ГБ до 12 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ памяти в S10 Plus. S10 оснащен батареей на 3400 мАч, S10 Plus — на 4100 мАч. Обе модели поддерживают быструю проводную и беспроводную зарядку, а также могут сами заряжать другое устройство беспроводным способом.

Смартфоны поступят в продажу 8 марта по цене $900 (S10) и $1000 (S10 Plus).

Теги: Samsung

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