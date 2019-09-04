Что случилось этой ночью: среда, 4 сентября

Проблемы с Brexit, успехи Медведева на US Open

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Британские депутаты попробуют запретить "жесткий" Brexit. Премьер-министр Борис Джонсон будет добиваться досрочных парламентских выборов, если депутаты задержат выход из ЕС. Ранее он попросил королеву приостановить работу парламента.

– Американский сенатор Майк Ли получил российскую визу. Ранее ему отказали в визе из-за отсутствия документов. До Майка Ли двое сенаторов не смогли получить российскую визу, потому что попали в стоп-лист.

– Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Ханеволд. Норвежскому биатлонисту было 49 лет. Он закончил карьеру девять лет назад.

– Медведев впервые вышел в полуфинал турнира Большого шлема. За последний месяц у него получилось стать пятой ракеткой мира и выиграть один турнир. Следующий матч Медведев проведет в пятницу.

– Isuzu готова создать в России производство пикапов для экспорта. Компания рассчитывает, что российский рынок пикапов станет крупнейшим в Европе. Инвестиции в разработки машин составят шесть миллиардов рублей.