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Американский сенатор Майк Ли получил российскую визу

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли и его сопровождающие лица получили российские визы, сообщили "Интерфаксу" в посольстве РФ в Вашингтоне.

"Подтверждаем. В соответствии с существующей процедурой посольство России в Вашингтоне оформило визы сенатору М.Ли и сопровождающим его лицам", - сказали в российской дипмиссии.

В Посольстве уточнили, что визы были выданы во вторник, 3 сентября.

В российской дипмиссии рекомендовали обращаться в офис сенатора по вопросам программы его пребывания в России.

США Россия Майк Ли

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