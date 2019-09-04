Правительство Украины предложило Зеленскому уволить Кличко с поста мэра Киева

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины согласовал увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

"Мы обратились в Офис президента относительно увольнения Кличко", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук в среду на заседании правительства.

Ранее Офис президента Украины обратился в кабмин с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко.

25 июня 2014 года мэр Киева Кличко был назначен главой Киевской городской государственной администрации указом пятого президента Украины Петра Порошенко. Другим своим указом Порошенко уволил с этой должности Владимира Бондаренко. Кроме того, по результатам выборов Кличко является Киевским городским головой.

Кличко считает, что инициатива по разделению власти в Киеве и отстранению его с должности главы горадминистрации незаконна и создает "двоевластие".