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Кличко обвинил правительство во введении в Киеве прямого президентского правления

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Киева Виталий Кличко считает решение кабинета министров Украины об увольнении его с поста главы Киевской городской государственной администрации неконституционным и подчеркивает, что уволить его могут только киевляне.

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"Правительство сделало шаг к тому, чтобы в столице было введено двоевластие. А по сути - прямое президентское правление. Кличко могут уволить только киевляне, которые избрали его киевским городским головой", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Мэр убежден, что "такими действиями пытаются лишить людей права выбирать власть". "Это неконституционно и противоречит законодательству о местном самоуправлении", - заявил Кличко. При этом мэр добавил, что не получал официальных документов об увольнении.

Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко. Правительство Украины это кадровое решение одобрило.

25 июня 2014 года мэр Киева Кличко был назначен главой Киевской городской госадминистрации указом президента Украины Петра Порошенко.

Украина Киев Виталий Кличко

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