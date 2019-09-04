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Суд Киева приостановил ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Суд Киева приостановил ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Фото: Reuters

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Окружной административный суд Киева запретил ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) до рассмотрения по существу ее иска к министерству культуры Украины.

УПЦ КП опубликовала копию решения суда, из которого следует, что митрополиту Черкасскому Православной церкви Украины (новая ПЦУ - ИФ) Иоанну, который является главой комиссии ликвидации УПЦ КП запрещено совершать любые действия по ликвидации этой церкви до вступления решения по данному делу в законную силу.

УПЦ КП прекратила фактически свое существование после образования Православной церкви Украины.

Причем сама УПЦ КП была создана в 1992 году почетным патриархом ПЦУ Филаретом, который некогда был священнослужителем канонического Московского патриархата. В мае-июне 1990 года, после кончины патриарха Пимена, он был одним из кандидатов на патриаршество. Однако патриархом выбрали не его, и он решил создать новую церковь, которая занялась захватом храмов канонической Православной церкви Украины. 21 февраля 1997 года на Архиерейском Соборе в Москве Филарет был отлучён от Церкви и предан анафеме.

Теперь же Филарет, который первое время поддерживал получение томоса от Константинопольского патриархата, стал открыто выступать против ПЦУ и наставать на продолжении существования прежней Украинской православной церкви - УПЦ КП.

Филарет заявил о несогласии с действиями Константинополя на Украине и о восстановлении "Киевского патриархата", самораспустившегося перед учреждением ПЦУ.

Украина УПЦ КП

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