Британский премьер предложил провести досрочные выборы 15 октября

Борис Джонсон Фото: EPA/vostock-photo

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду выступил с призывом к проведению досрочных выборов, сообщает британский телеканала Sky News.

Его заявление прозвучало после того, как парламентарии приняли законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС.

"Выборы должны быть проведены во вторник 15 октября", - заявил Джонсон, выступая в палате общин британского парламента.

Вместе с тем Джонсон в очередной раз заверил, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября "при любых обстоятельствах".