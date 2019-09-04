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Британский премьер предложил провести досрочные выборы 15 октября

Британский премьер предложил провести досрочные выборы 15 октября
Борис Джонсон
Фото: EPA/vostock-photo

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду выступил с призывом к проведению досрочных выборов, сообщает британский телеканала Sky News.

Его заявление прозвучало после того, как парламентарии приняли законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС.

"Выборы должны быть проведены во вторник 15 октября", - заявил Джонсон, выступая в палате общин британского парламента.

Вместе с тем Джонсон в очередной раз заверил, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября "при любых обстоятельствах".

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Палата общин приняла законопроект о запрете Brexit без соглашения с ЕС

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