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Палата общин приняла законопроект о запрете Brexit без соглашения с ЕС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Палата общин британского парламента в среду приняла законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС, сообщает телеканал Sky News.

"За" инициативу проголосовали 327 депутатов, а против - 299.

Таким образом, напоминает Sky News, теперь законопроект направляется на рассмотрение Палаты лордов.

Сторонники отказа от "жесткого" выхода из ЕС предлагают перенести Brexit с 31 октября еще на три месяца - до 31 января 2020 года, чтобы избежать "жесткого" сценария развития событий.

Ранее телеканалу Sky News стало известно, что премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Борис Джонсон, в связи со складывающейся ситуацией, заявил влиятельному парламентскому комитету консерваторов 1922, что Великобритания нуждается во внеочередных всеобщих выборах.

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