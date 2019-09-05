Поиск

Китай и США договорились возобновить торговые переговоры в октябре

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Китай и Соединенные Штаты договорились о возобновлении переговоров по существующим между ними торговым проблемам в начале октября в Вашингтоне, сообщило министерство коммерции КНР в четверг.

"Стороны согласились провести 13-й раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в начале октября в Вашингтоне", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем отмечается, что договоренность была достигнута в ходе состоявшейся по инициативе американской стороны телефонной беседы главного китайского переговорщика вице-премьера Госсовета НР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министров финансов США Стивеном Мнучиным.

До начала раунда стороны "будут поддерживать тесные контакты". Консультации на рабочем уровне начнутся в середине сентября, чтобы "провести полную подготовку к достижению реальных результатов на переговорах на высоком уровне", отметило Минкоммерции Китая.

"Обе стороны считают, что нужно приложить совместные усилия и предпринять практические действия для создания благоприятных условий на переговорах", - подчеркнуло министерство по итогам беседы глав делегаций двух стран.

Переговоры по торговым разногласиям были приостановлены на фоне обострения "тарифной войны" между двумя странами, начатой президентом США Дональдом Трампом.

США Китай

Новости

Дипломаты назвали ложью заявления о нежелании РФ выдавать визы дипмиссии США

Восточный экономический форум - 2019

Москва выразила надежду на положительный ответ Токио по безвизу

Москва выразила надежду на положительный ответ Токио по безвизу

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах достигло 20 человек

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах достигло 20 человек

Британский парламент отверг предложение Джонсона о выборах в октябре

Британский премьер предложил провести досрочные выборы 15 октября

Британский премьер предложил провести досрочные выборы 15 октября
Brexit

Палата общин приняла законопроект о запрете Brexit без соглашения с ЕС

Что произошло за день: среда, 4 сентября

Журналисты обнаружили в Эстонии секретную базу спецназа США

Журналисты обнаружили в Эстонии секретную базу спецназа США
Конфликт РПЦ с Константинополем из-за Украины

Суд Киева приостановил ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Суд Киева приостановил ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

США заплатят $15 млн за помощь в борьбе с Корпусом стражей исламской революции

США заплатят $15 млн за помощь в борьбе с Корпусом стражей исламской революции
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');