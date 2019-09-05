Террористы устроили взрыв у КПП афганской спецслужбы

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Целью атаки террористов в ходе утреннего взрыва в Кабуле было отделение Главного управления национальной безопасности Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник в силовых структурах страны.

Взрыв произошел возле контрольно-пропускного пункта отделения национальной безопасности в 9-м районе города (район Шаш Дарак), говорится в сообщении. О жертвах теракта пока не сообщается.

Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило факт взрыва. "Примерно в 10 часов 10 минут (8:40 по московскому времени) в зоне ответственности девятого полицейского отделения в первом микрорайоне недалеко от перекрестка Абдул-Хака взорвался автомобиль "Тунис". Полиция блокировала район. Подробности будут обнародованы позже", - сообщил в твиттере начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими.

СМИ отмечают, что в районе Шаш Дарак Кабула находятся штаб-квартира НАТО, посольство США и некоторые правительственные ведомства.

В понедельник вечером террористы взорвали заминированный трактор в элитном квартале Кабула Грин Виладж, в результате чего погибли 16 и были ранены 119 человек. Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).