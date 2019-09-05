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Жертвами теракта в Кабуле стали двое военнослужащих НАТО

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В результате теракта в Кабуле в четверг погибли двое военнослужащих миссии НАТО в Афганистане.

"Один военнослужащий был из Румынии. В соответствии с политикой НАТО, "Решительная поддержка" (миссия НАТО по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана - ИФ) не разглашает дополнительную информацию. Дополнительная информация поступит из Румынии. Второй военнослужащий был из Соединенных Штатов. В соответствии с политикой министерства обороны США, имя военнослужащего, убитого в бою, не разглашается в течение 24 часов после того, как будут уведомлены члены его семьи", - говорится на сайте миссии НАТО в Афганистане.

По данным МВД Афганистана, утром в четверг в Кабуле перед зданием отделения управления национальной безопасности была взорвана заминированная машина "Тунис", в результате чего погибли 10 человек, еще 42 человека получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), заявившее, что целью атаки террориста-смертника был конвой иностранных войск, въезжавший на территорию управления безопасности.

Этот теракт в Кабуле произошел спустя три дня после подрыва заминированного трактора в элитном квартале Грин Вилладж, в результате чего погибло 16 и ранено 119 человек. Ответственность за тот теракт также взяли на себя талибы.

Кабул Афганистан НАТО

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