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Абэ предложил Путину заключить мирный договор

Путин согласился, но напомнил о военных обязательствах Японии перед США

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией. Он заявил это на панельной сессии ВЭФ-2019.

"Давай заключим мирный договор и откроем тем самым дорогу безграничным возможностям, которые есть у наших стран", - призвал премьер.

Абэ добавил, что больше "нельзя заставлять ждать людей, которые хотят и будут жить в будущем". "Владимир, давай вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед, пока не достигнем цели", - сказал он.

Премьер также призвал взаимно ускорить смягчение визового режима между странами. Он отметил, что все больше японцев хотят посетить Владивосток и уже две крупнейшие японские авиакомпании запускают прямое авиасообщение между Владивостоком и Токио.

Путин подтвердил желание решить проблему мирного договора и сказал, что стороны будут к этому двигаться на основе декларации 1956 года. Он отметил, что "есть масса вопросов", связанных с военными обязательствами Японии перед США, и их нужно учитывать.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин и Абэ в четверг обсудили вопрос мирного договора, но переговоры по этой теме "находятся в том же состоянии". Они договорились, что форматы, которые уже работают, продолжат работу.

Япония готова заключить мирный договор с Россией, но только после решения проблемы "северных островов" - южнокурильских Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи, которые Токио считает оккупированными. В Москве отмечают, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними оспорить невозможно. Также российские власти считают, что с учетом обязательств Японии перед США, на этих островах, в случае их передачи Токио, могут появиться американские военные базы.

В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме Путин предложил Абэ заключить мирный договор "без всяких предварительных условий". Японский премьер назвал такое предложение неприемлемым.

Декларация 1956-го года предполагает передачу Японии островов Хабомаи и острова Шикотан, однако сделано это может быть после заключения мирного договора.

Япония Синдзо Абэ Владимир Путин

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