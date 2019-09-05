Киев поблагодарил Вашингтон за борьбу против "Северного потока-2"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявил, что ценит позицию американских партнеров Украины по препятствованию строительству газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщается на официальном сайте СНБО в четверг, 5 сентября.

При этом Данилюк назвал "Северный поток-2" "политическим" газопроводом. "Без сомнения, это очередная ловушка из гибридного инструментария России, которая угрожает энергетической безопасности всей Европы", - сказал Данилюк на встрече с американскими сенаторами Роном Джонсоном и Крисом Мерфи в Киеве.

Кроме угроз для Украины от реализации проекта "Северный поток-2" стороны обсудили вопросы военно-политического сотрудничества Киева и Вашингтона, вызовы безопасности в Центрально-Восточном регионе Европы, усиление санкционного давления на РФ, возможности расширения комплексной поддержки Украины в сферах безопасности и обороны.

Прибывшие с визитом в Украину сенаторы Джонсон и Мерфи обсудили в Киеве реформирование сектора безопасности и обороны с Данилюком, главой Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым и министром обороны страны Андреем Загороднюком.

В июле 2019 года Комитет по международным делам Сената США проголосовал за санкции против "Северного потока-2". Законопроект предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, которые причастны к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более.

Морской газопровод "Северный поток-2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.