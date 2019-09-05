Поиск

Киев поблагодарил Вашингтон за борьбу против "Северного потока-2"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявил, что ценит позицию американских партнеров Украины по препятствованию строительству газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщается на официальном сайте СНБО в четверг, 5 сентября.

При этом Данилюк назвал "Северный поток-2" "политическим" газопроводом. "Без сомнения, это очередная ловушка из гибридного инструментария России, которая угрожает энергетической безопасности всей Европы", - сказал Данилюк на встрече с американскими сенаторами Роном Джонсоном и Крисом Мерфи в Киеве.

Кроме угроз для Украины от реализации проекта "Северный поток-2" стороны обсудили вопросы военно-политического сотрудничества Киева и Вашингтона, вызовы безопасности в Центрально-Восточном регионе Европы, усиление санкционного давления на РФ, возможности расширения комплексной поддержки Украины в сферах безопасности и обороны.

Прибывшие с визитом в Украину сенаторы Джонсон и Мерфи обсудили в Киеве реформирование сектора безопасности и обороны с Данилюком, главой Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым и министром обороны страны Андреем Загороднюком.

В июле 2019 года Комитет по международным делам Сената США проголосовал за санкции против "Северного потока-2". Законопроект предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, которые причастны к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более.

Морской газопровод "Северный поток-2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

СНБО Александр Данилюк Украина США

Новости по теме

Новости

Украина включила свидетеля по делу о крушении рейса МН17 в обменный список

Украина включила свидетеля по делу о крушении рейса МН17 в обменный список

Минобороны РФ опровергло сообщение о гибели российских военных в Сирии

МИД РФ обвинил США в недобросовестной конкуренции из-за задержания сотрудника ОДК

МИД РФ обвинил США в недобросовестной конкуренции из-за задержания сотрудника ОДК

Брат Бориса Джонсона уйдет в отставку с поста министра и члена парламента

Брат Бориса Джонсона уйдет в отставку с поста министра и члена парламента

Объединенная двигателестроительная корпорация подтвердила задержание своего сотрудника

Суд в Киеве освободил Владимира Цемаха, которым интересовалось следствие по делу MH17

Восточный экономический форум - 2019

Абэ предложил Путину заключить мирный договор

Константинополь назначил главой "русского экзархата" митрополита, создававшего ПЦУ

Протесты в Гонконге

Глава Гонконга заявила, что Пекин поддержал снятие поправок об экстрадиции

Глава Гонконга заявила, что Пекин поддержал снятие поправок об экстрадиции

Трамп пригрозил Европе похожими мерами, которые принимает в отношении Китая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');