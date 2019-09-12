Шредер заверил, что в "Северном потоке-2" нет никакой политики

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, председатель совета директоров компании Nord Stream 2 AG отказывается видеть политический контекст в проекте "Северный поток-2".

В четверг в Москве, выступая на конференции "The future is Connected: Промышленная политика во времена сложных геополитических задач" он заметил: "Это ("Северный поток-2" - ИФ) не политический проект, это экономический проект. Страны ЕС являются рыночными экономиками. В рыночной экономике именно частные инвесторы решают, следует ли что-то желать или нет. Совет директоров решает, он согласует, оценивает - у этого проекта имеется хорошее будущее, у нас будет прибыль".

По словам Шредера, ряд зарубежных компании хотят получить российский газ из-за его дешевизны и высокого качества, а также по причине того, что РФ является надежным поставщиком. "Это очень просто, и здесь нет политического решения", - заверил экс-канцлер.

Шредер отметил, что между США и Китаем сейчас идет борьба за мировое лидерство. "Америка не заинтересована в еще одном конкуренте - экономически и политически сильной России. А мы (Германия - ИФ) не заинтересованы в слабой России. Мы соседи, у нас есть общий исторический опыт. Нам нужны ресурсы, нам нужен рынок", - сказал докладчик.

В сентябре секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявил, что ценит позицию американских партнеров Украины по препятствованию строительству "Северного потока-2". Данилюк назвал этот проект "политическим" и сказал, что он угрожает "энергетической безопасности всей Европы".

В июле Комитет по международным делам Сената США проголосовал за санкции против "Северного потока-2".

Морской газопровод "Северный поток-2" мощностью 55 млрд куб. метров в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.