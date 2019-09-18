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Помпео заверил главу МИД Украины в поддержке США

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко подтвердил неизменность позиции Вашингтона в вопросах поддержки Украины, сообщает пресс-служба Госдепа.

Во время беседы Помпео поздравил Пристайко с его недавним назначением и подтвердил поддержку США Украине, отметив, что страна проводит "важные реформы по борьбе с коррупцией, укреплению верховенства закона и созданию экономической среды, которая способствует конкуренции и инвестициям".

"Секретарь выразил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Глава МИД Украины также проинформировал о состоявшемся телефонном разговоре с Помпео.

"Говорил сегодня с госсекретарем США Помпео. Поблагодарил (его) за неизменную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности, а также за наши важные реформы. С нетерпением жду нашей встречи во время Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе", - написал Пристайко в твиттере.

Пристайко стал министром иностранных дел Украины в конце августа этого года. За его назначение проголосовали 310 из 450 депутатов Верховной рады.

США Украина Майк Помпео Вадим Пристайко

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