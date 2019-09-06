Поиск
Срочно 12:24
На Эллу Памфилову напал взломщик и ударил ее электрошокером

Президент Афганистана передумал лететь к Трампу

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент Афганистана Ашраф Гани отложил визит в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщил в пятницу телеканал Tolo News со ссылкой на информированные источники.

Несколькими часами ранее сообщалось, что президент в сопровождении делегации из 13 человек планировал отправиться в субботу в Вашингтон и встретиться в понедельник с Трампом.

Tolo News отмечает, что поездка президента Афганистана планировалась после того, как Кабул выразил свое разочарование проектом соглашения между спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и экстремистским движением "Талибан" (запрещено в РФ).

Накануне Гани заявил, что мир с талибами "бессмыслен". Он сделал такое заявление после серии терактов в Кабуле, ответственность за которые взял на себя "Талибан".

Председатель комитета палаты представителей по иностранным делам демократ Элиот Энгел в письме в госдепартамент сообщил, что приглашает спецпредставителя США на слушания по соглашению с талибами.

В конце прошлой недели Халилзад представил на одобрение президенту Афганистана проект соглашения, выработанного им и талибами на переговорах в столице Катара Дохе. Документ в числе прочего предусматривает проведение в Осло межафганских переговоров о мире. Халилзад в интервью афганскому телевидению заявил, что эти переговоры могут начаться еще до президентских выборов, которые намечены в Афганистане на 28 сентября.

Пресс-секретарь президента страны Седик Седикки сообщил, что афганские власти выражают обеспокоенность по поводу проекта соглашения между США и талибами и требуют от Вашингтона разъяснений. "Афганское правительство поддерживает любой прогресс в мирном процессе, который приведет к прочному миру и прекращению войны в Афганистане, но главная озабоченность афганского правительства в соглашении США с талибами - это последствия и опасность", - написал Седикки в твиттере.

"Поскольку бывшие официальные лица и сенаторы США обеспокоены последствиями этого меморандума, афганское правительство также обеспокоено, и поэтому мы призываем внести ясность в этот документ для устранения его опасностей и последствий", - отметил пресс-секретарь.

Афганистан Ашраф Гани

Новости по теме

Новости
Умершие знаменитости

Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

Источник сообщил о включении Сенцова и Вышинского в списки на обмен

Источник сообщил о включении Сенцова и Вышинского в списки на обмен

Что случилось этой ночью: пятница, 6 сентября

Мультфильм «Маша и Медведь» покажут в британских кинотеатрах

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 30

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 30

РФ потребовала от США отозвать запрос на экстрадицию задержанного сотрудника ОДК

Задержанного в Италии сотрудника ОДК обвинили в краже коммерческой тайны

Задержанного в Италии сотрудника ОДК обвинили в краже коммерческой тайны

Трамп перевел $771 млн из программы по противодействию РФ на стену с Мексикой

Украина включила свидетеля по делу о крушении рейса МН17 в обменный список

Украина включила свидетеля по делу о крушении рейса МН17 в обменный список

Минобороны РФ опровергло сообщение о гибели российских военных в Сирии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');