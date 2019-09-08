Поиск

Талибы пригрозили США потерями в Афганистане из-за отказа от переговоров

Талибы пригрозили США потерями в Афганистане из-за отказа от переговоров
Американский военослужащий на базе Афганской Национальной армии в провинции Вардак
Фото: Reuters

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Американцы в Афганистане понесут еще более значительные потери, чем сейчас, из-за отказа от переговоров, заявил представитель "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) Забихулла Муджахид в воскресенье.

В миреТрамп отменил встречи с лидерами талибов из-за теракта в КабулеТрамп отменил встречи с лидерами талибов из-за теракта в КабулеЧитать подробнее

"Американцы пострадают более, чем кто бы то ни было, за отказ от переговоров", - говорится в распространенном заявлении движения.

По его словам, переговоры между сторонами шли достаточно успешно до субботы. На 23 сентября было намечено начало внутриафганского диалога.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп отменил запланированную секретную встречу с лидерами "Талибана" из-за теракта в Кабуле, который унес жизни 12 человек, включая одного американского военнослужащего.

Афганистан Талибан США

Новости по теме

Новости

В Абхазии признали состоявшимся второй тур президентских выборов

Демонстранты в Гонконге передали петицию в генконсульство США

В Японии отменили более 100 авиарейсов в связи с приближением тайфуна

Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 сентября

Один человек погиб при землетрясении магнитудой 5,4 в Китае

Трамп отменил встречи с лидерами талибов из-за теракта в Кабуле

Трамп отменил встречи с лидерами талибов из-за теракта в Кабуле

Обмен заключенными между Россией и Украиной. Обобщение

Обмен заключенными между Россией и Украиной. Обобщение

Нидерланды попросили Россию выдать фигуранта дела о сбитом "Боинге"

В Гонконге снова начались столкновения с полицией

В Гонконге снова начались столкновения с полицией

Трамп назвал обмен заключенными между Москвой и Киевом гигантским шагом на пути к миру

Трамп назвал обмен заключенными между Москвой и Киевом гигантским шагом на пути к миру
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');