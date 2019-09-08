Талибы пригрозили США потерями в Афганистане из-за отказа от переговоров

Американский военослужащий на базе Афганской Национальной армии в провинции Вардак Фото: Reuters

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Американцы в Афганистане понесут еще более значительные потери, чем сейчас, из-за отказа от переговоров, заявил представитель "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) Забихулла Муджахид в воскресенье.

"Американцы пострадают более, чем кто бы то ни было, за отказ от переговоров", - говорится в распространенном заявлении движения.

По его словам, переговоры между сторонами шли достаточно успешно до субботы. На 23 сентября было намечено начало внутриафганского диалога.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп отменил запланированную секретную встречу с лидерами "Талибана" из-за теракта в Кабуле, который унес жизни 12 человек, включая одного американского военнослужащего.