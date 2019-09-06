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Пентагон призвал Запад помешать попыткам России подорвать международный порядок

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Глава Пентагона США Марк Эспер в пятницу заявил, что западным странам следует прикладывать больше усилий для противостояния попыткам Китая и России подорвать международный порядок, сообщает Associated Press.

Об этом Эспер сказал в ходе выступления в Королевском Объединенном институте оборонных исследований в Лондоне. По мнению главы Пентагона, Москва и Пекин хотят подорвать мировой порядок, влияя на решения других стран в области экономики, безопасности и дипломатии.

Эспер также раскритиковал Россию за то, что он назвал "агрессией в Европе": нестабильность на востоке Украины и присоединение Крыма в 2014 году. По его словам, вероятно, на российских ракетах наземного базирования, нацеленных на Европу, установлены ядерные боеголовки.

Глава Пентагона также призвал Европу не сближаться с Китаем, поскольку, по его мнению, Пекин рассчитывает на расширение своего влияния за счет других.

"Всем, кому интересно, как будет выглядеть мир, в котором доминирует Пекин, я бы предложил взглянуть на то, как они обращаются с собственным народом внутри своих границ", - сказал Эспер, имея в виду сообщения о помещении сотен тысяч уйгур и других представителей мусульманских меньшинств в "лагеря для перевоспитания".

"Я хочу предупредить моих друзей в Европе. Это не та проблема в отдаленном государстве, которая вас не касается", - подчеркнул он.

Марк Эспер Пентагон США

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