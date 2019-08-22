Дипломат РФ счел действия США ведущими к неконтролируемой гонке вооружений

И.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский также считает, что США целенаправленно разрушали ДРСМД

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Мир стоит в одном шаге от неконтролируемой и никак не регламентируемой гонки вооружений из-за геополитических амбиций США, заявил и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Отдаете ли в целом себе отчет, что мы все из-за геополитических амбиций США оказались в одном шаге от неконтролируемой и никак не регламентированной гонки вооружений?" - сказал Полянский на заседании Совета Безопасности ООН, комментируя выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавнее испытание крылатой ракеты наземного базирования.

Полянский подчеркнул, что Россию данная перспектива "очень беспокоит".

Он также заявил, что Вашингтон уже давно последовательно и целенаправленно нарушал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Практически с самого первого дня с момента выхода из ДРСМД из уст американских официальных лиц стали звучать угрозы и заявления. Они не оставляли никакого сомнения в том, что Вашингтон, во-первых, именно к той ситуации стремился, и, во-вторых, последовательно и целенаправленно нарушал ДРСМД уже давно".

Он напомнил, что "расходы на разработку запрещенного ДРСМД оружия были заложены в американский военный бюджет задолго до того, как этому документу был вынесен смертный приговор".

"А "виновата", разумеется, все равно Россия", - добавил Полянский.

2 августа США официально вышли из ДРСМД. Вашингтон винит в этом РФ, которая, по его мнению, не соблюдала договор. В России считают такие обвинения безосновательными.

В понедельник стало известно, что Пентагон провел испытание новой крылатой ракеты наземного базирования, характеристики которой идут вразрез с прекратившим действие Договором. Ракета была запущена с острова Сан-Николас в Тихом океане около берега Калифорнии. Пентагон обнародовал видеозапись старта ракеты.

Издание Defense News отметило, что речь идет о первом испытании ракеты подобного класса после выхода США из ДРСМД.