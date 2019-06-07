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Пентагон будет готовиться к одностороннему установлению границ России в Арктике

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Россия может в одностороннем порядке установить границы своего континентального шельфа в Арктике в случае, если решение международных организаций ее не устроит, предполагает Пентагон.

"Россия может принять решение установить эти границы в одностороннем порядке, если процедуры окажутся не в их пользу, и применить свой военный потенциал, чтобы запретить доступ к оспариваемым водам и ресурсам в Арктике", - следует из стратегии Минобороны США в Арктике, опубликованной на сайте ведомства.

В документе отмечается, что ранее "Россия в целом следовала международному праву и процедурам установления границ своего расширенного континентального шельфа".

Арктика также рассматривается в документе как "стратегическая территория в качестве потенциального направления атаки на США".

"Развитие событий в Арктике может прямо или косвенно ограничивать способность Минобороны к глобальному перемещению сил, и в более широком смысле влиять на стратегические цели США, связанные с конкуренцией с Китаем и Россией в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе", - говорится в документе.

Согласно стратегии, подход министерства обороны США к Арктике заключается в защите интересов национальной безопасности США и осмотрительном устранении рисков для этих интересов с сохранением порядка в регионе "без разжигания стратегической конкуренции".

"Сотрудничество с союзниками и партнерами является краеугольным камнем этого стратегического подхода", - отмечается в документе.

США Пентагон Россия Арктика

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