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Что случилось этой ночью: суббота, 7 сентября

Подробности о грядущем обмене между Россией и Украиной, выход Даниила Медведева в финал US Open, неудачная посадка индийского лунного аппарата

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Украинский адвокат Рыбин сообщил о скором обмене между Россией и Украиной. По его словам, обмен должен начаться в ближайшие часы. Украинская сторона по-прежнему отказывается обменять Руслана Гаджиева.

– Индия не смогла посадить свой аппарат на поверхность Луны. Связь с лунным модулем была потеряна, когда он находился на высоте пяти километров. За спуском наблюдал премьер-министр Индии.

– Робот FEDOR выполнил программу испытаний. Он провел на орбите около двух недель. Большая часть экспериментов нужна была для отработки мелкой моторики руки в невесомости.

– Даниил Медведев вышел в финал US Open. Это первый финал турнира Большого шлема в его карьере. В финале он сыграет с Рафаэлем Надалем.

– Сборная России победила Шотландию в отборочном матче Евро-2020. Победный гол забил Юрий Жирков. Сборная России смогла закрепиться на втором месте в отборочной группе.

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