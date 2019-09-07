Робот FEDOR выполнил программу испытаний

На МКС испытывали мелкую моторику его рук

Робот FEDOR Фото: Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Программа испытаний новой системы посадки робота FEDOR прошла успешно.

"Испытание новой системы посадки прошло без замечаний. Программа испытаний выполнена полностью. Спускаемый аппарат взят под охрану", - сообщил робот в твиттере.

Раннее сообщалось, что корабль "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту успешно приземлился в Казахстане.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с "Союзом МС-14" стартовала с космодрома Байконур 22 августа. Это был первый пуск космического корабля "Союз", осуществленный ракетой-носителем данного типа. На корабле установлена модернизированная система управления движением и навигации, испытания которой были одной из целей запуска.

Полет корабля осуществлялся без экипажа, однако на его борту находилось около 600 кг груза и российский антропоморфный робот FEDOR.

Первоначально стыковка корабля к МКС была запланирована на 24 августа, однако из-за неисправности усилителя сигнала системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции первая попытка стыковки оказалась неудачной. В итоге корабль пристыковался к станции только 27 августа, для этого космонавтам пришлось перестыковать корабль "Союзе МС-13", освободив для стыковки шлюз модуля "Звезда", система "Курс" на котором была исправна.

В ходе пребывания робота на станции с ним был проведен ряд экспериментов, в основном они были связаны с отработкой мелкой моторики руки в условиях невесомости. В частности, FEDOR использовал дрель, полотенце, проводил стыковку электросоединителей и некоторые другие операции. При работе с роботом были зафиксированы некоторые неполадки, например, космонавт Овчинин испытывал проблемы с включением электропитания робота и рассматривал вариант "стукнуть по роботу молотком", однако это в итоге не понадобилось.

Как сообщал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в следующий раз в космос планируется отправить уже робота нового поколения, который будет существенно отличаться от нынешней версии. В частности, робот лишится ног, но в целом станет более человечным. Кроме этого при разработке нового поколения робота будет использован "задел, который был создан по другим проектам, которые сейчас приостановлены", отметил Рогозин.

В будущем робота планируется использовать для работы в открытом космосе и в российской Лунной программе.